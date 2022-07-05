 

В Польше решили передать компании из России под принудительное управление

05.07.2022, 16:10, Новости дня
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Польские власти намерены передать попавшие под санкции компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи, сообщил министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда после заседания правительства.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления. Эта норма позволит управлять предприятием, попавшим под санкции, с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников», – передает ТАСС его слова.

Буда пояснил, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, что является серьезной проблемой, «ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах».

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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