Рогозин предложил национализировать предприятия космической микроэлектроники
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Национализировать предприятия, которые производят радиационно-стойкую электронно-компонентную базу предложил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционно-стойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», – приводятся слова Рогозина в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее Рогозин заявил, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, сильно уступают характеристикам «Сармата».
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