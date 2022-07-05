 

Рогозин предложил национализировать предприятия космической микроэлектроники

05.07.2022, 16:10, Новости дня
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Национализировать предприятия, которые производят радиационно-стойкую электронно-компонентную базу предложил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционно-стойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», – приводятся слова Рогозина в Telegram-канале Роскосмоса.

Ранее Рогозин заявил, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, сильно уступают характеристикам «Сармата».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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