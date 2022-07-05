Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством

Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль покинула страну, об этом она сообщила в СМИ.

Кнайсль сообщила, что покинула Австрию, поскольку ей поступали угрозы убийством, раскрывать подробности она отказалась, передает RT со ссылкой на Washington Post.

Ранее Кнайсль была в совете директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула его.

Европарламент грозил, что примет резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.

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