Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством
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Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль покинула страну, об этом она сообщила в СМИ.
Кнайсль сообщила, что покинула Австрию, поскольку ей поступали угрозы убийством, раскрывать подробности она отказалась, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Ранее Кнайсль была в совете директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула его.
Европарламент грозил, что примет резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.
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