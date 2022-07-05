Компания LEXUS представила обновлённый LEXUS ES 2023 года для Европы

Японский бренд Lexus представил обновленную версию седана Lexus ES для рынка Европы.

Автомобиль существенно отличается интерьером салона и улучшенной производительностью. В новом исполнении седан стал более комфортным и безопасным. Новинка получила современный мультимедийный комплекс и облачную навигацию. Кроме того, автомобиль получил возможность детальной настройки ранее представленных опций.

Покупателям на европейском рынке предложат улучшенную версию ES F Sport Design. Кроме того, модель имеет разные варианты исполнения интерьера салона. Серийный выпуск новой модели начнется к августу следующего года. Остальные данные пока не сообщены производителем.