Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку

Президент РФ Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80 танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в действие со дня подписания.

В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев РФ Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

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