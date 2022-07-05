 

Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку

05.07.2022, 14:45, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80 танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в действие со дня подписания.

В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев РФ Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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