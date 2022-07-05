 

Не только сахар и белый хлеб: 11 продуктов, хуже всего влияющих на здоровье и красоту кожи

05.07.2022, 14:04, Разное
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Ни для кого не секрет, что чрезмерное пребывание на солнце может со временем нанести ущерб вашей коже, и к настоящему времени все знают, что ежедневный уход поможет предотвратить появление прыщей, пигментных пятен и сухости. Но знаете ли вы, что ваше питание также оказывает большое влияние на здоровье кожи? Есть определенные продукты, которые могут привести к возникновению прыщей, ускорить появление тонких линий и морщин. Дерматолог Мишель Грин говорит: «Мы все знаем, что окружающая среда, гены и процедуры ухода за кожей могут влиять на ее внешний вид. Но и уход изнутри имеет огромное значение для красоты».

Обработанное мясо

Йорам Харт, сертифицированный дерматолог, говорит: «Обработанное мясо содержит большое количество насыщенных жиров и нитратов, которые вызывают воспаления. Это, например, хот-доги, бекон, колбасы и пр.».

Жирное мясо

Грин объясняет: «Употребление в пищу мяса с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает фактор роста инсулина. Он, в свою очередь, стимулирует выработку половых гормонов (андрогенов), которые вызывают увеличение выработки кожного сала и, в конечном итоге, приводит к образованию прыщей». Вместо него доктор Грин предлагает потреблять постные белки, как курица, рыба и индейка.

Коровье молоко и другие молочные продукты

Исследования показывают, что употребление большого количества молочных продуктов (особенно коровьего молока) может стимулировать появление прыщей. Например, йогурт и сыр способствуют повышению уровня инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), что вызывает увеличение размера сальных желез и повышенную выработку кожного сала. Интересно, что маложирное/обезжиренное молоко вызывает больше прыщей, чем обычное. Причиной может быть более высокое содержание сахара.

Белый хлеб

Дерматолог из Нью-Йорка Джошуа Зейхнер объясняет: «Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, вносят наибольший вклад в гликирование — процесс, при котором сахар присоединяется к коллагену. Эти модифицированные молекулы коллагена не изгибаются так, как здоровый. Вместо этого он становится жестким и ломается, ослабляя основу кожи».

Вместо белого хлеба покупайте цельнозерновой, который также является отличным источником клетчатки.

Сывороточный протеин

Дерматолог Анны Гуанче говорит: «Коктейли на основе сывороточного протеина могут увеличить выработку андрогенов, которые имитируют тестостерон. Это может привести к наращиванию мышечной массы, но также создает идеальную среду для кожных высыпаний и прыщей, увеличивая выработку кожного сала и, следовательно, вероятность появления условно-патогенных бактерий».

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Еда из микроволновки

Дерматолог Эдриенн О’Коннелл объясняет: «Еда, приготовленная в микроволновой печи, поглощает токсины из пластика и становится вредной для всего организма. Эти блюда также имеют тенденцию быть более солеными, что может повлиять на инсулиновый фактор и оказать негативное влияние на кожу».

Майонез

О’Коннелл отмечает, что майонез содержит много масел, богатых омега-6, которые стимулируют воспалительные процессы.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Дайан Мэдфес, доктор медицинских наук, отмечает: «Сахар, имеющий высокий гликемический индекс, является врагом коллагена в коже. Он повышает уровень инсулина, вызывая воспаление и повреждение кожи свободными радикалами. Повышенный уровень глюкозы в крови также негативно влияет на мелкие кровеносные сосуды».

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Мэдфес подчеркивает, что исследования пациентов с диабетом позволили выявить у них плохую эластичность кожи, медленное заживление ран и ускоренное старение кожи, а также появление морщин и пигментных пятен.

Выпечка

Грин говорит: «Хлебобулочные изделия, такие как пончики и пироги, хотя и вкусные, содержат сахар, который может повышать вероятность образования тонких линий и морщин. Если в меню много сахара и обработанных углеводов, это негативно повлияет на выработку коллагена в коже. Коллаген сохраняет кожу молодой, эластичной и упругой. Когда его выработка снижается, снижается и сопротивляемость морщинам».

Крендели

Они вредны из-за высокого содержания натрия. По словам Мишель Фарбер, доктора медицинских наук, соль и другие ингредиенты, которые обезвоживают кожу, включая алкоголь и кофе, могут способствовать образованию морщин и тонких линий.

Искусственно подслащенные продукты

Дерматолог Хэдли Кинг говорит: «Было доказано, что искусственные подсластители способны влиять на наши гормоны так же, как сахар, поэтому они вредны для кожи. Они способствуют секреции инсулина и выработке гормонов, таких как ИФР-1, которые, как известно, является основным фактором для развития акне». Продуктов, содержащих искусственные подсластители, огромное количество, от конфет до мороженого и даже овсяных хлопьев быстрого приготовления.



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