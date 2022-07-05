Мнение: Нам чужого не надо

Пришел ответ Казахстана на информацию о задержанном казахстаноском судне, взятом в аренду Россией и плавающем под российским флагом.

Напомню – вчера турки сообщили то ли о задержании, то ли о недопуске судна «Жибек жолы» с украинским зерном.

Министерство индустрии Казахстана заявило, что Казахстан будет разрывать с российскими компаниями договора аренды судов,если они будут перевозить украинское зерно.

Позиция казахов вполне однозначна: не впутывайте нас. У нас вполне нормальные отношения с Украиной, не делайте нас соучастниками, не замазывайте в свои дела.

В российских СМИ информацию прокомментировали, назвав перевозимое судном зерно «якобы украинским», но Казахстан, видимо, обладает реальной информацией, а потому поспешил откреститься от государственного криминала. Тем более чужого.

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