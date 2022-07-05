 

В Латвии открыли первую котельную, работающую на книгах русских писателей

05.07.2022, 13:32, Разное
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В латвийском городке Саласпилс торжественно открыли котельную, которая обеспечит теплом в осенне-зимний период сразу несколько населённых пунктов.

Её особенностью является полное соответствие экологическому протоколу ЕС и стратегии энергонезависимости Латвии. Котельная не использует газ, уголь, мазут или дрова – тепло добывается путём сожжения книг русских писателей.

Министр энергетики Латвии Юрис Петровс назвал это решение экономически и экологически выгодным.

– Сжигать книги – гораздо дешевле чем использовать традиционные источники энергии. Кроме того, мы наконец-то освобождаем наши склады от этой макулатуры. С экологической точки зрения выбросы в атмосферу полностью соответствуют стандартам ЕС, – рассказал он.

Топливо для котельной будет закупаться как у местных, так и иностранных библиотек. В частности, подписаны контракты с Эстонией, Литвой и даже с отдельными библиотеками Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

– Достоевский отлично горит, у Толстого тоже хорошие книги, половину Риги можно неделю ими топить. И Булгаков отлично горит, хотя сам он утверждал, что рукописи не горят. Горят, отлично горят, – добавил чиновник, бросая книги в топку в сюжете местного телеканала.

Оригинальное решение латвийских властей позволит населению в зимний период сэкономить до 1-2% от стоимости коммунальных услуг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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