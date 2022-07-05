В Кремле оценили публикации о «друзьях Путина» в домах европейцев и американцев
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Старая бытовая техника является другом американцев, а не «другом Путина», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикации в европейских СМИ о том, что старая, потребляющая много энергии бытовая техника является «другом Путина».
«Старая техника является не «другом Путина», а другом американцев, потому что сейчас в Европу поставляется больше американского сжиженного газа, дорогого газа, вместо российского трубного. Поэтому старая техника является, во-первых, другом американцев, а во-вторых – другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать потребление надежного, дешевого и прогнозируемого по цене российского трубного газа», – передает его слова ТАСС.
Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас ранее написал, что европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России.
Автор ставит знак равно между экономией электроэнергии и экономией природного газа, потому что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, указывается в статье.
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