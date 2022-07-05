 

В ДНР горняки застряли в шахте из-за обстрелов со стороны ВСУ

05.07.2022, 13:21, Новости дня
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В шахте имени Засядько в ДНР застряли 66 горняков из-за того, что шахта оказалась обесточена в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил штаб территориальной обороны республики.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 66 горняков», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».

Предприятие подвергалось обстрелу и в понедельник, 4 июля. Попадания зафиксировали на нескольких производственных объектах, но шахта продолжала работать в штатном режиме, поскольку обстрел не повлиял на работу.

Напомним, утром украинские войска обстреляли Новоселовку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, было выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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