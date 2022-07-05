В Кремле заявили о работе по теме транспортной блокады Калининграда

Тема «блокады» Калининграда со стороны Литвы чрезвычайно важная, работа по этому вопросу в Кремле ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У него поинтересовались, рассматривался ли в Кремле пакет мер против блокады Калининграда, который разработал и предложил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, одобрены ли контрсанкции и будут ли они применены на практике.

«Вчера мы отвечали на этот вопрос, вчера был точно такой же вопрос. Нет, ничего не поменялось, мы работаем. Эта тема чрезвычайно важная, и работа ведется», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».

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