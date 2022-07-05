Компания General Motors не смогла реализовать 95 тыс. автомобилей

Американский бренд General Motors объявил, что по итогам второго квартала 2022 года на складах компании до сих пор остались до 95 тысяч транспортных средств.

Причина данного результата заключается в том, что у производителя отсутствуют полупроводники, необходимые для завершения производства техники. Таким образом, в компании General Motors констатировали сокращение прибыли в текущем году. Предполагается, что данный показатель достигнет до 1,9 млрд долларов, тогда как изначально предполагалось, что General Motors получит до 2,46 млрд долларов.

Во втором квартале прибыль бренда снизилась на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.