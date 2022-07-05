Мнение: Новая Земля ждет Ивана Федотова?

Эту историю уже знает вся страна. Особенно россияне призывного возраста.

25-летний хоккеист Иван Федотов, серебряный призер Олимпиады, обладатель Кубка Гагарина – 2022, еще весной отказался от продления контракта с ЦСКА, решил поиграть в НХЛ, подписал контракт с клубом «Филадельфия», но парня задержали, доставили в Североморск, на главную базу Северного флота, где Ивана постригли, выдали тельняшку, и пишут, что планируют отправить для прохождения срочной службы на Новую Землю.

Как, наверное, и многим россиянам, особенно призывникам, мне интересно, почему Федотова решили призвать в армию только сейчас? Почему семь лет ждали?

Потому что возникла проблема с призывом? Уклонистов развелось многовато? И было принято политическое решение продемонстрировать всей стране, что отслужить срочную обязаны все? И чемпионы. И тем более – простые парни. А Иван Федотов просто подвернулся под руку, как очень удачный образец демонстрации решительной борьбы с уклонистами?

Или история Ивана Федотова – это банальная месть армейских спортивных функционеров за то, что парень отказался играть за ЦСКА и предпочел подписать контракт с клубом НХЛ «Филадельция»?

Фотография Ивана Федотова отсюда

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