 

Мнение: Новая Земля ждет Ивана Федотова?

05.07.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эту историю уже знает вся страна. Особенно россияне призывного возраста.

25-летний хоккеист Иван Федотов, серебряный призер Олимпиады, обладатель Кубка Гагарина – 2022, еще весной отказался от продления контракта с ЦСКА, решил поиграть в НХЛ, подписал контракт с клубом «Филадельфия», но парня задержали, доставили в Североморск, на главную базу Северного флота, где Ивана  постригли, выдали тельняшку,  и пишут,  что планируют отправить для прохождения срочной службы на Новую Землю.

Как, наверное, и многим россиянам, особенно призывникам, мне интересно, почему Федотова решили призвать в армию  только сейчас? Почему семь лет ждали?

Потому что возникла проблема с призывом? Уклонистов развелось многовато? И было принято политическое решение продемонстрировать всей стране, что отслужить срочную обязаны все? И чемпионы. И тем более – простые парни. А Иван Федотов просто подвернулся под руку, как очень удачный образец демонстрации решительной борьбы с уклонистами?

Или история Ивана Федотова – это банальная месть армейских спортивных функционеров за то, что парень отказался играть за ЦСКА и предпочел подписать контракт с клубом НХЛ «Филадельция»?

Фотография Ивана Федотова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.22 / “Не самый приятный характер”: Джугелия рассказала, почему Жигунов ушел из “Ледникового периода”

11.02.21 / Дмитрий Солдатов возглавил российский список Forbes

15.02.22 / Канада пообещала поставить в Украину летальное оружие на $6,1 млн

13.06.21 / От джинсов до бикини. Что нужно взять с собой на пляжный отдых, чтобы не везти полные чемоданы

07.09.21 / Осеннее настроение: клетчатый пиджак, кремовый комбинезон и другие образы уличной моды

01.06.22 / Мнение: Стрижки

04.06.22 / Мнение: Афроевропейцы, вымирание Японии и вымирание Индии

29.06.21 / В Антарктиде обнаружили два НЛО

07.06.22 / Мнение: Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

19.03.22 / Вино снижает риск развития диабета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика