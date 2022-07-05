 

Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича

05.07.2022, 12:52, Разное
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Андрей Макаревич – отец четверых детей. Примечательно, что всех наследников артисту подарили разные женщины, а разница в возрасте между его старшим и младшим ребенком составила 47 лет. Малыша Эйтана, появившегося на свет в марте этого года, ему подарила супруга Эйнат Кляйн. Старшая же дочь певца, Дана, родилась вне брака. Самое интересное, что сам Макаревич узнал о наследнице только спустя много лет.

Дана Дорошенко появилась на свет в 1974 году. Женщину, которая подарила ему ребенка, Андрей Макаревич никогда не афишировал. Известно только, что на избраннице мужчина не женился, а о существовании ребенка выяснил только спустя почти два десятилетия. В 1992-м Дана перебралась в Америку вместе с матерью и уже оттуда впервые связалась с отцом, чтобы рассказать о себе. С тех пор родственники поддерживают общение.

До переезда за границу Дана успела попробовать себя в актерстве. В советском детстве наследница исполнителя снялась в нескольких фильмах, а том числе в популярных картинах “Зловредное воскресенье” и “Брызги шампанского”. Впрочем, на этом творческая карьера дочери Макаревича закончилась. Она получила юридическое образование, а теперь занимается бизнесом вместе с мужем. Пара основала собственную компанию по организации закупок и сопровождению сделок.

В личной жизни Дорошенко тоже преуспела. В свое время наследница певца вышла за американца Кристофера Донато, а сейчас супруги вместе воспитывают троих детей: 21-летнего Джейми, 19-летнюю Эмму и 13-летнюю Сару. Семья живет в собственном загородном доме в Филадельфии. Поговаривают, что дети не являются Дане родным и появились на свет в предыдущем браке Кристофера. Однако знаменитый дед все равно любит их как своих.

Дана не живет в России уже около 30 лет. Макаревич поддерживает теплые отношения с дочерью и приглашает ее семью на свои концерты, когда приезжает в Штаты с гастролями. Певец хвастается, что внукам нравятся хиты “Машины времени”, хотя слов они не понимают – не знают русского языка. Дана, в свою очередь, тоже не забывает о семейных узах. Женщина общается не только с отцом, но и с единокровным братом Иваном, который младше ее на 12 лет.



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