Как уменьшить количество соли в рационе: простые способы не во вред вкусу и на пользу здоровью

Суточная норма потребления соли для взрослого составляет не более 5 г. Однако как показывает практика, данной рекомендации придерживаются лишь единицы. Например, среднестатистический европеец потребляет около 10 г соли в сути и даже не подозревает об этом. Врачи не устают напоминать, что избыточное потребление этой приправы опасно для здоровья. Не зря ведь ее называют белой смертью.

Для чего организму нужна соль?

Она играет важную роль в водном балансе организма. Это, в свою очередь, напрямую влияет на кровяное давление. Натрий также способствует нормализации кислотно-щелочного баланса. При повышенной кислотности увеличивается риск развития многих заболеваний, особенно таких как подагра и ревматизм.

Натрий поддерживает так называемый мембранный потенциал. Иначе говоря, электрическое напряжение в клетках, по которому передаются нервные импульсы, в том числе и к мышцам.

Нормы потребления

Натрий присутствует в рационе в виде поваренной соли. Его дефицит не возникает из-за того, что люди потребляют соль в недостаточном количестве. Симптомы нехватки проявляются при потере слишком большого количества натрия, например, с потом, мочой. Причинами могут выступать тяжелая диарея, функциональные нарушения почек или чрезмерное потоотделение у спортсменов.

Возраст Норма потребления соли в сутки новорожденные до 4 мес. 130 мг младенцы 4-12 мес. 200 мг дети 1-4 лет 400 мг дети 4-7 лет 500 мг подростки 7-10 лет 750 мг подростки 10-13 лет 1100 мг подростки 13-15 лет 1400 мг взрослые 1500 мг

Почему слишком много соли вредно?

Чрезмерное потребление соли способствует задержке воды в организме и увеличивает риск повышенного давления или гипертонии. Это, в свою очередь, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий, таких как инфаркты и инсульты.

Какое именно количество соли вредно для здоровья, трудно сказать. Обменные процессы в организме весьма сложны и индивидуальны. Много соли особенно опасно, когда возникают сопутствующие проблемы. Например, недостаточное потребление жидкости. Часто с этим сталкиваются пожилые люди, у которых снижается чувство жажды. В результате клетки лишаются большого количества воды.

Избыток натрия может вызвать головокружение, трудности с концентрацией внимания и спутанность сознания. В крайних случаях угрожает кома.

Для большинства людей факт длительного переизбытка соли имеет плачевные последствия. Сердечно-сосудистые заболевания развиваются быстро и несут в себе массу осложнений. Сократить потребление соли имеет смысл до того, как возникнут первые проблемы со здоровьем.

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Как уменьшить потребление соли?

Британские ученые в ходе многочисленных исследований обнаружили, что если даже немного уменьшить потребление соли в рационе, положительный эффект заметен уже через 4 недели. В первую очередь нормализуется давление.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 г соли в день. Это примерно одна чайная ложка без горки. Проще всего контролировать количество потребляемой соли при готовке. Однако важно помнить, что в больших дозах натрий присутствует уже в готовых продуктах.

Соль в продуктах

Соль содержится в большинстве продуктов промышленного производства. Это касается не только полуфабрикатов, но и обычного хлеба. Поэтому в повседневной жизни вряд ли удастся обойтись без натрия в готовых продуктах. Однако вы можете сознательно употреблять еду, которая содержит меньше соли.

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Например, выбирайте:

цельнозерновой хлеб вместо привычного батона; свежее необработанное мясо вместо копченой свинины, ветчины; свежую рыбу вместо соленых или маринованных пресервов; замороженные овощи вместо консервированных; камамбер и эмменталь вместо пармезана, горгонзолы и гауды; свежие овощи вместо маринованных; цельнозерновое печенье вместо соленых крекеров.

Также не следует забывать о присутствии соли в напитках, например, в минеральной воде. Есть варианты с большим и меньшим содержанием натрия.

Предпочтение еде домашнего приготовления

Первый шаг к сокращению потребления соли — есть много свежих и натуральных продуктов. Во время готовки лучше отказаться от приправ, чтобы подчеркнуть истинный вкус блюда. Любая приправа — это прежде всего вопрос привычки. Вот почему специалисты также советуют убрать солонку со стола.

Вместо соли добавляйте в пищу больше зелени. Можно выбрать свежий, сушеный или замороженный вариант. Специи (паприка, карри, перец чили) добавляют готовому блюду много аромата. То же самое касается лука и чеснока.

Если вы будете следовать этим советам при приготовлении, то сможете легко уменьшить количество вредной соли в рационе и тем самым заметно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Выбирайте крупнокристаллическую соль

По словам специалистов, морская соль намного полезнее обычной поваренной. Первая обладает богатым химическим составов, а процентное содержание натрия в ней существенно ниже. Чем крупнее кристаллы, тем больше в них так называемой остаточной влаги. Как следствие, богаче химический состав.

Забудьте о готовых соусах и заправках

Соусы, безусловно, очень вкусные, но далеко не самые полезные. В них содержится большое количество соли.

Диетологи предлагают самостоятельно готовить заправку. Можно смешать по чайной ложке растительного масла, любого уксуса, добавить к ним по половине чайной ложки меда, коричневого сахара и горчицы. Заправлять домашний соус лучше пряностями. Подойдет смесь прованских трав, базилик и даже обычный укроп. Такой соус можно даже не солить дополнительно.

Ешьте больше богатых калием продуктов

В организме должен сохраняться определенный баланс калия и натрия. Так задумано природой. Если увеличивается содержание натрия, то концентрация калия заметно снижается. И наоборот.

Чтобы избавиться от излишков натрия в организме, нужно есть больше фруктов и богатых калием овощей. Таковыми являются бананы, шпинат и батат.

Промывайте консервированные продукты

Маринады и рассолы всегда содержат избыточное количество натрия. Поэтому перед употреблением консервированной еды нужно тщательно ее промывать. Для этого подойдет обычная проточная вода.