Кремль объяснил высокий уровень террористической опасности в ряде регионов

Повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Устанавливается тот уровень опасности, который соответствует текущему моменту. Уровень соответствует текущему моменту», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли основания для введения более высокого уровня защиты.

Ранее ряд российский регионов продлил «желтый» уровень террористической опасности, в том числе в Белгородской области, до 9 июля, в некоторых районах Крыма до 10 июля, а также в Брянской, Курской областях и Приднестровье до 8 июля.

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности был введен в Белгородской области, граничащей с Украиной, 11 апреля и продлевался несколько раз.

В области фиксировали неоднократные случаи обстрелов приграничных территорий со стороны Украины, в результате которых три человека погибли, повреждения получили более 300 домов.

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