Что-то пошло не так – Личное мнение
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Вчера я искренне удивлялась заявлениям с сайта Икея — приходите вовремя, скидок по карте нет.
Думала, что на остатки товаров желающих найдётся немного — наоборот, нужно ведь как-то заманивать людей, снижать цены и встречать с караваем.
Фото: Соцсети
Ошиблась. В полночь, как пишут в Телеграме, сайт «прилёг». Проверила сама — точно, не открывается.
Видимо, сервер не выдержал наплывала гостей.
Возможно, кто-то из любопытства зашёл посмотреть полотенце. Кому-то, наверное, стала резко нужна полочка. Или ведро. Кто-то сидит без тапочек ночью, ноги стынут — это я тоже могу понять.
Но ведь всё это продаётся и в других местах плюс-минус аналогичное по качеству и цене.
Я удивлялась заявлениям с сайта, что скидки по карте не действуют. Вы остатки продаёте, чтобы продать, а не бросить их просто так!
Однако специалисты Икеа всё правильно рассчитали — странно ещё, что не повысили цены при таком потоке желающих купить их товары.
Удивительно всё это, конечно.
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Источник: Лена Миро
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