Что-то пошло не так – Личное мнение

Вчера я искренне удивлялась заявлениям с сайта Икея — приходите вовремя, скидок по карте нет.

Думала, что на остатки товаров желающих найдётся немного — наоборот, нужно ведь как-то заманивать людей, снижать цены и встречать с караваем.



Фото: Соцсети

Ошиблась. В полночь, как пишут в Телеграме, сайт «прилёг». Проверила сама — точно, не открывается.

Видимо, сервер не выдержал наплывала гостей.

Возможно, кто-то из любопытства зашёл посмотреть полотенце. Кому-то, наверное, стала резко нужна полочка. Или ведро. Кто-то сидит без тапочек ночью, ноги стынут — это я тоже могу понять.

Но ведь всё это продаётся и в других местах плюс-минус аналогичное по качеству и цене.

Я удивлялась заявлениям с сайта, что скидки по карте не действуют. Вы остатки продаёте, чтобы продать, а не бросить их просто так!

Однако специалисты Икеа всё правильно рассчитали — странно ещё, что не повысили цены при таком потоке желающих купить их товары.

Удивительно всё это, конечно.

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