 

Директор Шатунова Кудряшов назвал представителя артиста Герасимова «мошенником»

05.07.2022, 11:50, Разное
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На днях некий представитель Юрия Шатунова Александр Герасимов сообщил, что его вдова Светлана попала в больницу из-за проблем с сердцем. Директор музыканта Аркадий Кудряшов опроверг информацию, предоставленную, как он утверждает, «мошенником».
Аркадий Кудряшов назвал Александра Герасимова «старой и мерзкой жабой». По словам директора Юрия Шатунова, данную фамилию он слышит впервые. Представитель музыканта, сообщивший о госпитализации его вдовы, в действительности не имеет никакого отношения к нему. Только Аркадий Кудряшов сотрудничал с артистом на протяжении 35 лет, а все остальные являются «мошенниками».

В связи с этим директор Юрия Шатунова отказался комментировать слухи об ухудшении состояния здоровья его супруги Светланы. Поклонникам необходимо брать информацию исключительно из официальных ресурсов исполнителя. С вдовой певца на сегодняшний день все хорошо, а вскоре она отправится в Германию.

Источник: life.ru



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