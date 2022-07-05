В Тбилиси пройдёт первый Международный чемпионат по ущемлению

В августе сотни участников будут соревноваться на первом Международном чемпионате по ущемлению, организованном в Тбилиси борцами за социальную справедливость из России.

В мире постоянно происходит «безумное множество событий», которые ущемляют чьи-то взгляды или травмируют чью-то психику, объясняют организаторы. Мероприятие призвано помочь таким людям громче говорить о своём мнении и добиваться, чтобы никто не нарушал их личные границы.

Регистрация на чемпионат проходит в режиме онлайн, для этого создан веб-сайт на 16 языках. Можно выбрать одно или несколько местоимений из более чем сотни вариантов, указать сколько угодно гендеров, свой псевдоним или имя всех своих личностей, предпочитаемые виды обращения и не только. Единственным разделом, лишённым вариативности, является форма для ввода данных банковской карты. Участие в мероприятии стоит $72,95.

На чемпионате «ущемленцы» будут состязаться в целом ряде дисциплин: им предстоит искать, где задеваются их чувства в различных ситуациях (безобидных на первый взгляд), писать жалобы в государственные органы и частные организации, показывать свои навыки истерики в социальных сетях. Победителей, впрочем, не будет – это могло бы задеть чувства проигравших. На своеобразном афтепати лучшие из лучших будут рассказывать, как их ущемил сам конкурс и его организаторы.

—