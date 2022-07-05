Названы самые доступные города Подмосковья

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05.07.2022, 11:30, Разное
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Стоимость квадратного метра на первичном рынке Московской области различается более чем в три раза, в зависимости от города.

Так, в самом доступном Электрогорске квартиру в новостройке можно приобрести в среднем за 55 тыс. рублей за кв. м. В самом дорогом Одинцове средняя цена «квадрата» достигает 196 тыс. рублей.

Доступность новостроек в Электрогорске вполне закономерна. Это небольшой город на значительном удалении от столицы. Здесь мало современной инфраструктуры, за серьезными покупками придется ехать в соседние населенные пункты. А дорога до Москвы занимает не менее полутора часов. От Одинцова, напротив, можно очень быстро доехать до столицы. В городе развит транспорт и есть вся инфраструктура.

Квартиры в новостройках со средней ценой кв. м до 125 тыс. рублей можно найти в Богородском и Сергиево-Посадском городских округах, Щелкове, Клину и Королеве.

Средняя стоимость кв. м в Домодедове составляет 134 тыс. рублей, в Мытищах – 171 тыс., в Люберцах – 177 тыс. рублей.

В пятерку самых дорогих направлений, кроме Одинцова, входят Истра, Долгопрудный и Котельники, а также Химки, где средняя цена «квадрата» выше 180 тыс. рублей.



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