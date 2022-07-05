Белое мини-платье, «французская» тельняшка и босоножки на низкой платформе: составляем бюджетный капсульный гардероб на лето

Чтобы летом выглядеть стильно и привлекательно, нужно правильно подобрать наряды для себя. Лучше всего собрать капсульный гардероб, чтобы быть уверенной в том, что вы всегда выглядите стильно, привлекательно и просто безупречно. Вот несколько нарядов, которые стоит приобрести и создать бюджетный гардероб на лето.

Костюм с шортами

Шорты являются просто незаменимым предметом в гардеробе каждой женщины. Они отлично вписываются в любой образ: от повседневного до формального.

Кроме того, шорты отлично подходят для работы в офисе. Именно поэтому в этом году стоит приобрести костюм с шортами.

Белое платье

Это просто универсальный предмет гардероба, который остается популярным на протяжении длительного времени, именно поэтому, является беспроигрышным приобретением.

Можно найти множество различных вариантов такого наряда, которые точно понравятся каждой девушке и сделают ее образ просто невероятным. Хорошо смотрится белое платье с рукавами-фонариками и драпированными сборками. Чтобы выглядеть еще более привлекательно, стоит дополнить наряд черными лоферами.

Летний топ

Летом стоит включить в свой гардероб легкий топ в полоску.

Такой наряд поможет сделать образ просто шикарным, мгновенно добавив ему стиль. Отлично будет смотреться топ с вырезами.

Сандалии

Сандалии на платформе на протяжении длительного времени остаются популярными и покоряют модниц во всем мире.

Это промежуточная альтернатива между босоножками на каблуках и балетками на плоском ходу. Такая обувь позволит добавить несколько сантиметров росту, не пренебрегая при этом комфортом.

Бикини в горошек

В мире пляжной моды выделяют два совершенно противоположных течения. С одной стороны это бикини, вдохновленное 2000-ми годами.

С другой стороны – ретро-эстетика, где трусики с высокой талией являются основным элементом наряда.