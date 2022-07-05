Самый вирусный наряд весны 2022: трендовые мини-юбки с “хвостом”, которые покоряют улицы

Мода капризна и непостоянна, но после миланской Недели моды страсти вокруг нового тренда не утихают. Мини-юбки с удлиненным шлейфом стали настоящим хитом после модного события. Такой наряд все чаще встречается на улицах и обещает надолго задержаться в топе модных новинок.

Вирусная одежда

Мини-юбка давно стала повседневным атрибутом современной женщины. Она несколько утратила свой бунтарский нрав (если речь не идет об ультра-мини, конечно), но в целом длиной мини уже никого не удивить. В тоже время шлейф ассоциируется с вечерней модой и событиями экстра-класса. Объединение двух знаковых элементов стало настоящим прорывом в мире моды. Такой наряд уже примерили Кьяра и Валентина Ферраньи, Леони Ханне, Джильда Амбросио и многие другие именитые гости события.

Цвета и материалы

Дизайнеры быстро подхватили идею и выпустили ее на улицы. Такая мини-юбка с длинным шлейфом, считают эксперты моды, является не только атрибутом модной вечеринки. Такой аксессуар вполне можно вписать в повседневный лук, главное – точно сыграть на цвете и материале предмета гардероба.

Каких-то особенных рекомендаций по выбору оттенка юбки нет. Она вполне может быть выполнена в жизнерадостно-розовом цвете или ярко-желтом.

Не порицаются оттенки зеленого и коричневого. Черный же цвет – неоспоримая классика, которая всегда уместна.

К материалам также нет жестких требований. Струящийся атлас или плотные костюмные ткани, хорошо держащие форму – все будет уместно.

Варианты комбинирования

Такая юбка отлично сочетается как с повседневной одеждой – закрытой водолазкой, блузкой или джемпером, так и с открытыми блузами или топами.

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Прелесть такой юбки еще и в том, что вы можете смело экспериментировать с обувью, поскольку длина мини никак не ограничивает высоту каблука и длину голенища. Образ, в зависимости от подобранного вида обуви может быть как романтическим, так и бунтарским.

Многие эксперты в области моды делают ставку на этот тренд и предрекают ему долгую жизнь.

Наряд действительно выглядит смело, но при этом не чрезмерно. Можно поиграть с длиной шлейфа и его формой, тогда общий вид юбки изменится.

Такая юбка обещает надолго задержаться в трендах и стать по-настоящему востребованным нарядом. Присмотритесь к такой идее и попробуйте поиграть с имеющимися уже в вашем гардеробе вещами, чтобы скомбинировать их с такой юбкой.

Всегда интересно наблюдать, как идеи высокой моды адаптируются под повседневные требования.