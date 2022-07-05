В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализированы 1372 человека, на 141,5% больше по сравнению с 4 июля.
Выписали в связи с выздоровлением выздоровлением 3612 человек, на 58,7% больше по сравнению с 4 июля. Всего за сутки было выявлено 2676 новых случаев COVID-19. Подтверждено 48 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 568 человек, на 11,4% больше по сравнению с 3 июля.
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