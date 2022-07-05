Мнение: Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого забрали в армию прямо с тренировки, объявился в Северодвинске. Хоккеист в полном соответствии с законом будет служить там в звании рядового ВМФ. А ведь еще недавно он собирался играть за крупный американский клуб. Как происходящее скажется на карьере вратаря – и что это означает для российского спорта в целом?

В 2021 году талантливый голкипер Иван Федотов стал игроком московского ЦСКА, перейдя из челябинского «Трактора». Будучи игроком армейцев, голкипер ездил в Пекин в составе Олимпийской сборной РФ и там выиграл с командой серебряные медали. Затем уже в составе своего клуба он завоевал Кубок Гагарина и был признан лучшим вратарем КХЛ.

Этим летом у Федотова закончился контракт с ЦСКА, и он перешел в клуб Национальной хоккейной Лиги «Филадельфия Флайерс». И тут у хоккеиста неожиданно начались проблемы с военкоматом: оказалось, он не отдал свой долг Родине и потому должен срочно отправиться в военную часть. Что в итоге и произошло, потому что весенний призыв идет прямо сейчас.

На фоне сообщений о проведении в Санкт-Петербурге целой полицейской спецоперации для задержания Федотова и о его последующей госпитализации появилось даже несколько детективных гипотез. Например, о похищении хоккеиста. Адвокаты допускали, что игрока могут обвинить в уклонении от призыва, что тянет даже на два года лишения свободы. Ну а в европейских СМИ и вовсе тут же написали, что Федотова наверняка отравили и уже везут на Украину.

В итоге все дикие предположения СМИ оказались вымыслом. Хоккеиста действительно совершенно законно призвали в армию, он прошел медкомиссию и был доставлен к месту службы в Северодвинск.

Конечно, в связи с историей Ивана Федотова сразу же вспоминаются конфликты и побеги советских хоккеистов в конце 1980-х. Тогда была другая страна, у которой были большие экономические проблемы. Ведущие спортсмены, увидев, каким уважением и достатком за океаном пользуются их коллеги, хотели для себя того же.

«Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь?» – вспоминал хоккеист Александр Могильный. Именно он первым совершил «побег» на Запад в 1989 году, находясь в Стокгольме на чемпионате мира. Могильный играл за ЦСКА и при этом был лейтенантом, поэтому его отъезд в СССР был дезертирством и уголовным преступлением. В США хоккеист попросил политического убежища.

В отличие от Могильного, его партнер по сборной и ЦСКА Сергей Федоров годом позже убежища не просил, так как уже не числился военнослужащим. Он просто уехал из отеля в Сиэтле, где жила сборная, и улетел в Детройт. Это его не спасло от обструкции в советской прессе и лишения всех регалий. Впрочем, Могильному годом ранее досталось намного сильнее.

Другим путем тогда решил пойти Вячеслав Фетисов, который также хотел играть в НХЛ. Но он принципиально хотел добиться легального отъезда. «Сбежать прямо сейчас я не могу, – говорил он генеральному менеджеру «Нью-Джерси» Лу Ламорелло в 1989 году. – Я чувствую ответственность за молодых игроков. Пусть лучше я брошу вызов системе».

Фетисову пришлось выдержать полтора года настоящей войны с руководством, и в итоге он попал в НХЛ и добился там немалого успеха, как и Могильный с Федоровым. Но условия на старте были совсем другие. В отличие от тех же Могильного и Федорова, Фетисов поначалу получал не всю свою зарплату в «Нью-Джерси», а лишь около 20%. Остальные деньги через фирму «Совинтерспорт» отправлялись обратно в Советский Союз (пока он не развалился).

С тех пор ситуация с отъездом наших хоккеистов в НХЛ (и обратно) вроде бы кардинально изменилась к лучшему. Нет больше побегов, между лигами существует договор об уважении действующих контрактов. И он более-менее соблюдается. Поэтому история Ивана Федотова остается для всего хоккейного мира загадочной и туманной. Очень немногие из настоящих экспертов в этой области дали четкие комментарии – большинство предпочло дожидаться полной информации.

Комментируя ситуацию с Федотовым, Вячеслав Фетисов заявил, что нет никакого сходства с историей его отъезда в НХЛ. «Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ, страна решила меня продать за валюту. Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии – министр обороны меня уволил, и я уехал», – сообщил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Несмотря на вроде бы понятную развязку, ко всей истории с Иваном Федотовым остался ряд вопросов. Первый и самый главный – почему 25-летний игрок Центрального Спортивного Клуба Армии (ЦСКА) не прошел срочную службу. Второй – почему это выяснилось только сейчас, и при чем тут отъезд в НХЛ. Третий – каков мотив, или кто здесь выгодоприобретатель. Ответим на все три по порядку.

Федотов не служил в армии в ЦСКА, так как хоккейный клуб ЦСКА давно не имеет к российской армии никакого отношения. Владельцем его с 2011 года является корпорация «Роснефть». При этом для хоккеистов, как и для всех спортсменов – граждан РФ, служба в армии должна быть обязательной. Однако крайне редко профессиональный хоккеист может в реальности отправиться в армию. И уж точно это не могло просто так случиться с игроком уровня Ивана Федотова.

Каждый клуб выходит из ситуации по-своему. Существуют при Министерстве обороны особые спортивные роты, но сведения о них туманны, да и – по официальным данным – представлены в них игроки далеко не всех видов спорта.

Версии разных источников о самой системе взаимодействия спорта высших достижений с системой призыва в армию также противоречивы. «В сборных командах РФ необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту, и они продолжают играть в своих клубах. Так они формально проходят срочную службу», – заявил источник РИА «Новости», отметив, что хоккеист по какой-то причине не смог воспользоваться этой схемой. Источник же «Матч ТВ» утверждает, что «Федерация хоккея РФ (ФХР) не посылает никакие списки в Минобороны РФ для защиты игроков сборной от службы в армии».

В основном же клубы просто оформляют своих игроков в вузы как студентов, и те получают отсрочку от армии. В каждом клубе есть люди, которые отвечают за отношения с военкоматами и решают проблемы, если они возникают. Но у Федотова, если верить СМИ, отсрочка от призыва по учебе закончилась три года назад.

Теперь об НХЛ. Скорее всего, именно подписание контракта с «Филадельфией» запустило весь тот процесс, превративший вратаря экстра-класса Ивана Федотова в рядового ВМФ России. Здесь стоит вспомнить, что Федотов перешел из «Трактора» в ЦСКА за 60 млн рублей в 2021 году, когда ему оставался всего год контракта (новый в таких случаях подписывать нельзя).

«ЦСКА никогда в жизни не выкупил бы игрока, если б не было договоренности о будущем продлении контракта, – сказал в эфире «Матч ТВ» один из главных хоккейных агентов КХЛ Шуми Бабаев. – Клуб платит деньги другому клубу за игрока и берет его на один год? Я уверен, что такого не было. Значит, была ситуация, в которой Федотов или его представитель, агент, сделал заявление, обещание, что игрок останется».

То есть, очевидно, Федотов заключил с армейским клубом джентльменское соглашение, что по истечении контракта он подписывает новый. Однако вратарь и его окружение это соглашение проигнорировали, решив, что подписанный контракт с «Филадельфией» защитит их от гнева ЦСКА. Судя по всему, они просчитались. Расплатой за эту ошибку и стал – в полном соответствии с законом – призыв Федотова в армию.

Ну и напоследок о том, кому это все выгодно. Лучший вратарь страны не сможет играть в хоккей (по крайней мере, на высоком уровне) целый год. Иван теряет очень много, если не все.

ЦСКА взамен тоже ничего не получит, кроме, может быть, морального удовлетворения – ведь даже если Федотов «одумается», вернуться в ЦСКА ему будет крайне сложно из-за контракта с «Филадельфией». Боссы самой «Филадельфии» пожмут плечами и привезут себе другого вратаря из Швеции или Чехии.

Некоторые юристы сейчас говорят о «деле Федотова» как о прецеденте и в будущем предрекают массовое бегство молодых российских хоккеистов за океан. Но вряд ли это произойдет – наверняка случай Федотова так и останется единичным. Скорее, он должен подтолкнуть к тому, чтобы предельно четко и прозрачно с помощью закона решить вопрос о предоставлении отсрочек тем, кто и так защищает интересы страны на том месте, где это наиболее эффективно.