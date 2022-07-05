Авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове

В Харькове высокоточным оружием ВКС РФ уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово ДНР, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63 районах. В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области, Александрополье Луганской народной республики (ЛНР), три тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск ЛНР, восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса,

3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны заявило о потере ВСУ управления четырьмя бригадами.

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