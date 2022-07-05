Мнение: “Защита интернет-безопасности”

"Защита интернет-безопасности"

В Великобритании предложили внести закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют «правительства других стран».

Как сообщает The Guardian, предполагается, что изменения коснутся соцсетей, видеохостингов и поисковиков. Интернет-компании должны будут минимизировать воздействие на пользователей дезинформации, которая якобы может представлять угрозу британской общественности или быть нацелена на вмешательство в дела страны.

В качестве примера такого контента в газете привели пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) при участии главы британского Минобороны Бена Уоллеса.

«Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны… Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности», — заявила британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.

https://russian.rt.com/world/news/1022266-dezinformaciya-britaniya-obyazatelstvo – цинк

Сколько слов чтобы объяснить необходимость введения государственной цензуры по страновому признаку.

То, что фрагментация интернета неизбежна, это уже давно не новость. Данные предложения еще один шаг в этом направлении.

Блокировать конечно намереваются остающийся еще российский контент, а в перспективе – китайский.

История про "свободу мнений в сети" благополучно завершается.

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