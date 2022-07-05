Мнение: Плюсы и минусы

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз к 2025 году могут снизиться минимум на 55%, а при «ускоренном сценарии» — более чем на 75%.

Это хорошая новость для всех. Кроме России.

Чем она хороша? Тем, что перед производителями газа возникает огромный рынок сбыта, а значит – они могут привлекать инвестиции и развивать законсервированные и недостающие мощности, имея в перспективе гарантированные объемы наращивания поставок, причем конкуренция между производителями в этот период будет существенно снижена. Возникает давно забытый рынок, где диктовать условия будут продавцы. Это ненадолго – пока освободившийся рынок не поделят окончательно. Тогда система вновь начнет приходить в равновесие, и покупатель снова начнет диктовать.

В любом случае для всех это означает бурный рост.

Европа стратегически тоже получит определенную, хотя и не совсем явную пока возможность ускоренно переходить к разработкам и внедрению своих «зеленых технологий» – возникший объем рынка позволяет рассчитывать на ускоренный переход в условиях существенно меньшей конкуренции.

В минусе только кремлевское ворье. Оно создало своими руками подобную ситуацию. Причем по всем направлениям. Вначале презрительно оценивали перспективы сланцевых технологий, затем пренебрежительно плевались в адрес СПГ, затем строили в никуда гигантские трубопроводы, которые теперь по факту просто закопаны в земле и утоплены в воде. И всё это на фоне заявлений о строительстве энергетической сверхдержавы.

Какие строители – такая и сверхдержава. Они даже не сумели понять, что сверхдержава – это не про объемы. Это про передовые технологии и стандарты отрасли. В этой области достижений у кремлевских ровно ноль. Зеро.

Так чему удивляться, что они пришли к подобному финалу?

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