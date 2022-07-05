 

Мнение: Плюсы и минусы

05.07.2022, 10:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз к 2025 году могут снизиться минимум на 55%, а при «ускоренном сценарии» — более чем на 75%.

Это хорошая новость для всех. Кроме России.

Чем она хороша? Тем, что перед производителями газа возникает огромный рынок сбыта, а значит – они могут привлекать инвестиции и развивать законсервированные и недостающие мощности, имея в перспективе гарантированные объемы наращивания поставок, причем конкуренция между производителями в этот период будет существенно снижена. Возникает давно забытый рынок, где диктовать условия будут продавцы. Это ненадолго – пока освободившийся рынок не поделят окончательно. Тогда система вновь начнет приходить в равновесие, и покупатель снова начнет диктовать.

В любом случае для всех это означает бурный рост.

Европа стратегически тоже получит определенную, хотя и не совсем явную пока возможность ускоренно переходить к разработкам и внедрению своих «зеленых технологий» – возникший объем рынка позволяет рассчитывать на ускоренный переход в условиях существенно меньшей конкуренции.

В минусе только кремлевское ворье. Оно создало своими руками подобную ситуацию. Причем по всем направлениям. Вначале презрительно оценивали перспективы сланцевых технологий, затем пренебрежительно плевались в адрес СПГ, затем строили в никуда гигантские трубопроводы, которые теперь по факту просто закопаны в земле и утоплены в воде. И всё это на фоне заявлений о строительстве энергетической сверхдержавы.

Какие строители – такая и сверхдержава. Они даже не сумели понять, что сверхдержава – это не про объемы. Это про передовые технологии и стандарты отрасли. В этой области достижений у кремлевских ровно ноль. Зеро.

Так чему удивляться, что они пришли к подобному финалу?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.21 / Деми Мур, Кейт Мосс, Белла Хадид и другие звезды вышли на подиум показа Fendi

10.12.21 / Саратовская школа потратила бюджетный грант в 2,7 млн на баннер с надписью “Наркотики – это плохо”

08.12.20 / Джиджи Хадид показала интерьер комнаты их с Зейном Маликом дочери

07.10.21 / Пользователя «Тиньков Джуниор» выселили из детского сада из-за просрочки по ипотеке

04.02.22 / Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по ковиду

22.01.21 / Роскомнадзор готовится к акциям в поддержку Алексея Навального

09.02.22 / Мнение: Чудо в фигурном катании

12.06.22 / Дикий зверь забрел в Кемерово и попал на видео

08.12.20 / Скандалы: Тайна портрета обнаженной Ахматовой

04.02.21 / Девочка, любившая короткую стрижку и игры в войну, рассказала, что в прошлой жизни была солдатом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика