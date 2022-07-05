 

Дома «растут как грибы» — российская армия «восстанавливает» разрушенный Мариуполь

05.07.2022, 10:37, Разное
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На занятых российской армией территориях началось восстановление разрушенных городов, рассказывает французский телеканал LCI. Так, в Мариуполе «как грибы» начинают расти новые дома, а объекты инфраструктуры в порту обещают привести в рабочее состояние до конца июля, чтобы снова принимать торговые суда и экспортировать зерно.

КРИСТОФ БОГРАН, ведущий LCI: И что касается реконструкции: РФ торопится восстановить зоны, которые завоевала, но которые для этого были полностью разрушены, например, Мариуполь. Мы помним эти кадры полностью уничтоженного города. А теперь там, на развалинах разрушенного города, как грибы вырастают новые дома. Репортаж Кевина Эльеса и Жерома Гарро.

Эта совершенно новая квартира уже готова принять первых жильцов.

ОЛЕГ ПЕЧЁНКИН, представитель военно-строительной компании: В каждой квартире установят кухонную плиту, мойку, а в ванной раковину. Везде положат линолеум. Люди могут сразу сюда заезжать и жить.

Снаружи вовсю работают бульдозеры. В центре Мариуполя российская армия, которая заняла город, начала широкомасштабную программу жилищного строительства.

ОЛЕГ ПЕЧЁНКИН: Работы идут ускоренными темпами, стройки развёрнуты на шести объектах, а к середине месяца мы намерены начать строительство ещё на 12.

Цель очевидна: снова сделать город пригодным для жизни. Другая цель — возобновить экономическую деятельность. В порту повреждены многие инфраструктурные объекты: так, этот элеватор изрешетили осколки и даже пробили снаряды. Для РФ это особенно важный стратегический объект, поэтому необходимо привести его в рабочее состояние как можно скорее.

ПАВЕЛ ШВАЦКИЙ, директор порта Мариуполя: До конца июля нужно восстановить достаточно объектов инфраструктуры, чтобы принимать торговые суда. Крайне важно подготовиться к будущему урожаю. Мы уже готовимся экспортировать зерно за границу. Мы будем открыты всем.

Российская армия использует восстановление городов как способ долгое время контролировать занятые территории. В Донецкой области уже начали выдавать российские паспорта.

Дата выхода в эфир 03 июля 2022 года.



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