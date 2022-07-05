 

Компания KIA представила кроссовер KIA SORENTO в версии Edition

05.07.2022, 10:15, Разное
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Южнокорейский бренд Kia объявил о планах начать продажи нового кроссовера Kia Sorento в модификации Edition для британского рынка.

Автомобиль выгодно отличается от остальных версий тем, что здесь применили полный набор опций, которые окажутся востребованными для покупателей. Семиместный кроссовер имеет дорогие материалы отделки салона, электрическую заднюю дверь, проекционный экран, ассистента парковки, опцию предотвращения столкновений и камеру кругового обзора.

Вместе с тем новинка окажется существенно дороже, чем предшествующие генерации паркетника. На данный момент точные сроки начала продаж, а также окончательная цена роскошного кроссовера в версии Edition остается засекреченной.



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