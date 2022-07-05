 

Собянин: В этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

05.07.2022, 10:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2022 году столицу украсят 55 миллионов цветов. Мэр подчеркнул, что это результат труда тысяч специалистов городских служб.

“Мы стараемся, чтобы каждый из 12 тыс. цветников был настоящим произведением ландшафтного искусства: с красивым запоминающимся рисунком и плотным неувядающим все лето цветочным ковром”, – отметил Собянин.

По его словам, цветочные клумбы в районах должны быть не хуже, а порой даже лучше цветников в центре города.

Главный цветник Москвы – парк “Зарядье”. Собянин напомнил, что там сочетаются разные климатические зоны нашей страны и произрастают луговые цветы, растения смешанных лесов, северных ландшафтов и бескрайних степей.

На ВДНХ в этом году расцветут 1,5 миллиона бутонов роз и тюльпанов. Цветы создают уют, добавляют свежие краски достопримечательностям столицы, отметил мэр.

Этим летом в Москве пройдет фестиваль “Цветочный джем”. Его площадки украсят тысячами ярких и необычных композиций.

“Москвичи и туристы смогут полюбоваться проектами ландшафтных дизайнеров из России и многих стран мира. Неповторимые сады подарят ощущение солнечного курорта. Сочи и индийский Гоа, китайский Хайнань и Шри-Ланка, Турция и Бразилия встретятся в Москве и перемешаются в настоящем цветочном карнавале”, – рассказал Собянин.

За последние 11 лет Москва чище, уютнее и красивее. В столице начали высаживать дополнительную зелень, набережные превратились в красивые променады, благоустраиваются улицы, создаются новые общественные пространства по всему городу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.22 / Мнение: Зебра

04.02.22 / Виктор Салтыков объяснил слухи о рукоприкладстве

06.03.22 / Мнение: Андрей Косяк на свободе!

29.12.21 / Бархат и оливково-зеленые расцветки: чего нам ожидать от моды 2022-го

05.05.22 / Спасли от голода: Армия России помогает мирным жителям освобожденных территорий от украинцев

31.12.20 / Загадочные изваяния захватили умы сибирских ученых

06.05.21 / Принца Лихтенштейна Эммануэля обвиняют в преступлении

21.02.22 / Этери Тутберидзе о деле против Камилы Валиевой: “Как шакалы набросились”

02.11.20 / Развод в день рождения: Ольга Кабо рассталась с мужем после 11 лет брака

28.01.21 / Кого похищают инопланетяне?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика