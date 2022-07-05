На Западе назвали «живущих» дома у большинства европейцев «друзей Путина»

Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!» – передает РИА «Новости» текст публикации.

Автор ставит знак равно между экономией электроэнергии и экономией природного газа, потому что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму, когда он понадобится для обогрева домов. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, указывается в статье.

Кроме того, газ импортируется из России – таким образом, отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин якобы поможет сократить зависимость европейских стран от Москвы, считает обозреватель.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что ради избавления от «энергетической зависимости» от РФ немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло.

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