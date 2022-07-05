 

Алиханов счел ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций

05.07.2022, 9:43, Новости дня
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Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления – ересь, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления – ересь», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Алиханов прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью России, а хочет предотвратить обход санкций, заявив, что таких рисков нет.

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», – объяснил губернатор.

По его словам, есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия.

«Я здесь никакой проблемы вообще не вижу. Это просто риторика. Мы едем и едем. Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме», – резюмировал глава региона.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД РФ и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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