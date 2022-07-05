Второй наемник из Франции умер от ранений на Украине

Второй наемник из Франции скончался от полученных в ходе артобстрела ранений на Украине, информирует радиостанция RTL.

«Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран 25 июня», – передает РИА «Новости» сообщение RTL.

По данным радиостанции, он еще в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе украинских войск. Адриан был ранен вблизи Харькова в начале июня в результате того же обстрела, жертвой которого стал другой французский наемник.

Отмечается, что на территории Украины действуют около 50 французских наемников.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что житель Франции, погибший на подконтрольной Киеву территории Луганской народной республики, мог заниматься подвозом боеприпасов на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ).

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