 

Второй наемник из Франции умер от ранений на Украине

05.07.2022, 9:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Второй наемник из Франции скончался от полученных в ходе артобстрела ранений на Украине, информирует радиостанция RTL.

«Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран 25 июня», – передает РИА «Новости» сообщение RTL.

По данным радиостанции, он еще в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе украинских войск. Адриан был ранен вблизи Харькова в начале июня в результате того же обстрела, жертвой которого стал другой французский наемник.

Отмечается, что на территории Украины действуют около 50 французских наемников.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что житель Франции, погибший на подконтрольной Киеву территории Луганской народной республики, мог заниматься подвозом боеприпасов на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02.21 / Кабмин анонсировал новый пакет мер по поддержке российской IT-индустрии

25.01.21 / Онищенко оценил требование к женщинам рожать в медицинских масках

29.12.21 / “Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать”. Форвард сборной Украины по футболу Артем Довбик рассказал, как относится к России

25.09.20 / Кох: Раньше Нобелевскую премию мира давали за укрепление мира, потом – просто так. А сейчас выдвигают Путина, разжигающего войну. Тенденция

01.01.21 / В РФ отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского про «украинский Крым»

21.01.21 / Организаторы конкурса «Большая перемена» анонсировали запуск волонтерского проекта

04.07.20 / Украинские спасатели за три недели восстановили 146 домов мирных жителей в прифронтовой зоне на Донбассе

19.07.21 / Тихановская призвала США не признавать соглашения Лукашенко с Россией

03.10.20 / В Германии заявили о связи возможных санкций против РФ с выводами ОЗХО

01.02.22 / Люди с гранатометами напали на дом правительства Гвинеи-Бисау

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика