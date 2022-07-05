 

Центральный aнсамбль балалаечников пожаловался на отказ итальянской фирмы поставлять инструменты

05.07.2022, 9:32, Разное
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Центральный aнсамбль балалаечников выпустил открытое обращение к МИД, Минкульту и Минобороны с просьбой повлиять на Италию и заставить её вновь начать поставлять и ремонтировать инструменты.

Как выяснилось, профессиональные балалайки ещё с начала 2000-х годов закупаются у фирмы Fabbrica di Legno, расположенной в провинции Трентино.

Санкции против РоссииХудожественный руководитель ансамбля рассказал, что предприятие по собственной инициативе ввело антироссийские санкции. Прекращены поставки струн и деталей корпусов, восемь балалаек «зависли» на ремонте, а новые заказы больше не принимаются. Коллектив пытался приобрести инструменты через временную фирму в Казахстане, однако итальянцы ответили, что дело не в конкретном юрлице, а в принципиальном решении не сотрудничать с россиянами. Тогда ансамбль попытался совершить сделку через киргизских партнёров, однако снова получил отказ.

– Балалайка – это очень вибронагруженный инструмент. Просто так, на ровном месте, его импортозамещение наладить нельзя, – рассказывает худрук ансамбля Михаил Прокопчук. – Профессиональная балалайка делается из очень специфического вида альпийской сосны, причём древесина проходит многоуровневую и очень длительную обработку. Иначе инструмент просто пойдёт трещинами после двух-трёх выступлений, не говоря уже о том, что его акустические параметры будут подходить разве что для выступлений в провинциальных ДК.

Музыканты попросили МИД, министерство культуры и главу МО Сергея Шойгу оказать давление на Италию, чтобы поставки балалаек из Трентино возобновились не позднее сентября. В ином случае придётся перекраивать концертный график и отменять выступления, в том числе зарубежные. Анасамбль также просит чиновников заставить итальянцев принимать оплату в рублях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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