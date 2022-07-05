Полиция получила информацию о стрелке, напавшем на парад в Иллинойсе

В результате нападения на парад в честь Дня независимости в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, погибли шесть и получили ранение 24 человека. По данным полиции, преступление совершил молодой белый мужчина, поиски которого продолжаются, передаёт CNN.

КРИС О’НИЛ, начальник полиции в Хайленд-Парке: Здравствуйте. Я начальник полиции Крис О’Нил. Во-первых, хочу сказать, что мы сочувствуем семьям и друзьям тех, кто сегодня потерял своих близких, был ранен и иным образом задет этим чудовищным бессмысленном случайным актом насилия.

Я руководил работой полиции на месте преступления. Я занялся делом примерно с 10:14, когда всё это началось. Этим утром в центре Хайленд-Парка действовал стрелок, который напал на участников парада, посвящённого празднованию 4 июля. Обстановка была чрезвычайной, и мы всё ещё настоятельно рекомендуем жителям укрыться дома.

Полиция Хайленд-Парка, а также большое количество федеральных и местных служб правопорядка разыскивают подозреваемого. В настоящий момент его описывают так: белый мужчина в возрасте примерно 18-20 лет, с длинными чёрными волосами, небольшого телосложения и одетый в белую или синюю футболку.

На месте преступления было обнаружено оружие. Мы оцепили центр Хайленд-Парка и продолжаем поиски. В настоящий момент в городскую больницу доставили 24 человека. Подтверждена смерть шестерых.

Мы призываем всех, у кого есть фотографии, видео или иные свидетельства, связаться c отделом общественной безопасности полиции Хайленд-Парка по телефону 847-432-77-30. Мы организуем горячую линию, и соответствующая информация будет предоставлена в ближайшее время. Спасибо.

НЭНСИ РОТЕРИНГ, мэр Хайленд-Парка: Сегодня утром в 10:14 наше сообщество напугали актом насилия, который потряс нас до глубины души. Мы от всей души сочувствуем семьям жертв в это опустошительное время. Мы собирались вместе, чтобы отпраздновать общность и свободу, но вместо этого скорбим о трагической гибели людей и боремся с обрушившимся на нас ужасом.

Хотя мы все почувствовали бремя этого ужасного акта, я хочу сделать паузу и поблагодарить сотрудников экстренных служб, которые примчались, несмотря на опасность, чтобы оказать помощь во время этой ситуации с действующим стрелком. Мы видели людей, которые самоотверженно отреагировали и рисковали собой, чтобы спасти других.

Мы получили поток поддержки от округа, федерального штата и других муниципалитетов, ресурсы, выражения соболезнований и беспокойства. И мы немедленно воспользуемся всем, что они нам предлагают.

На данный момент известно, что погибли шесть человек. И мы скорбим о них и их семьях — членах нашего сообщества, которые пришли на праздник, а вместо этого столкнулись с этим террором. Ещё 24 человека были доставлены в больницу.

Несколько агентств, включая ФБР и полицию штата, сотрудничают с нашими местными органами, а губернатор предложил свою полную поддержку. К настоящему моменту мы знаем, что ситуация остаётся активной. Поэтому мы призываем всех оставаться дома и быть на чеку, но сохранять спокойствие. Пожалуйста, свяжитесь со своими близкими и убедитесь, что они в безопасности, и дайте им знать, что с вами тоже всё в порядке.

Ситуация, как вы знаете, быстро развивается, и мы будем продолжать информировать вас по мере получения информации и стабилизации обстановки. Спасибо.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.