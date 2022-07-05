Обновленный кроссовер Skoda Kamiq 2023 года вышел на тестовые заезды

Фотошпионы запечатлели на снимках тестовые испытания нового кроссовера Sкоdа Kamiq.

Данный автомобиль отличается двухуровневой головной оптикой, которая не применялась в прежних версиях. Кроме того, новому паркетнику присвоили усовершенствованный бампер, крупные воздухозаборники и вентиляционные отверстия. Распознать кроссовер Sкоdа Kamiq можно и по решетке радиатора. Автомобиль во всех комплектациях имеет передний привод.

На выбор клиентам представлены версии с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. В начальной комплектации установлен 1-литровый двигатель на 94 л.с. мощности. В улучшенной комплектации 1,5-литровый мотор с турбиной. Пока дата премьеры нового паркетника умалчивается.