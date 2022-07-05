 

Бюджеты ипотечных сделок выросли на треть

05.07.2022, 8:40, Разное
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С начала года на рынке новостроек стало значительно меньше покупателей, готовых сразу внести 100%-ную оплату за квартиру и выросла доля ипотечных заемщиков. Так, в жилых комплексах девелопера «Родина» на сделки с привлечением ипотеки сейчас приходится 68% от всех покупок. В 2021 году данный показатель составлял 41%.

Средняя цена квартиры, купленной в ипотеку, выросла почти на треть, до 13,9 млн рублей. Средний чек сделки без привлечения кредита (рассрочка или полная оплата) увеличился менее чем на 5%, до 12,4 млн рублей.

Рост бюджетов связан как с непосредственным удорожанием жилья, так и с тем, что ипотечные заемщики стали чаще покупать квартиры больших площадей – с двумя и тремя комнатами. Особенно это было заметно в марте-апреле, когда ипотечные ставки резко выросли и покупателям казалось, что дешевая ипотека осталась в прошлом и в обозримом будущем они не смогут приобрести другую квартиру. По мере снижения ставок спрос на студии и «однушки» придет в норму.



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