Идеи дизайна, которые подойдут всем: самые трендовые идеи летнего маникюра
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Маникюр – важная составляющая в образе каждой девушки. Дизайн ногтей должен быть не только модным, но и доставлять удовольствие своей хозяйке. Актуальные тенденции этого сезона являются естественным продолжением моды конца весны самого начала лета.
Актуальные дизайны для середины летнего сезона
Оттенки зеленого прочно вошли в актуальные тенденции оформления ногтей этим летом.
Причем востребованы как матовые, так и глянцевые ногти.
Глубокий синий также является фаворитом.
Нежные оттенки в пастельной гамме хорошо сочетаются друг с другом.
Яркий алый в сочетании с белым – настоящий хит сезона.
Нюдовый розовый в сочетании с объемным декором – отличный вариант на лето.
Белый в сочетании с геометрическим дизайном очень интересное решение.
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