 

Идеи дизайна, которые подойдут всем: самые трендовые идеи летнего маникюра

05.07.2022, 8:30, Разное
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Маникюр – важная составляющая в образе каждой девушки. Дизайн ногтей должен быть не только модным, но и доставлять удовольствие своей хозяйке. Актуальные тенденции этого сезона являются естественным продолжением моды конца весны самого начала лета.

Актуальные дизайны для середины летнего сезона

Оттенки зеленого прочно вошли в актуальные тенденции оформления ногтей этим летом.

Причем востребованы как матовые, так и глянцевые ногти.

Глубокий синий также является фаворитом.

Нежные оттенки в пастельной гамме хорошо сочетаются друг с другом.

Яркий алый в сочетании с белым – настоящий хит сезона.

Нюдовый розовый в сочетании с объемным декором – отличный вариант на лето.

Белый в сочетании с геометрическим дизайном очень интересное решение.



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