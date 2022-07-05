В Турции опровергли изъятие содержимого российского судна в турецком порту

Изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается, целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydınlık.

«Согласно информации, полученной издание от таможенных органов, «изъятия» или «задержания» не было. Было сообщено, что расследование продолжается в связи с сообщениями о том, что судно перевозило украденное зерно и что судно все это время ждало у входа в порт Карасу. Таким образом, выяснилось, что посол Боднар (посол Украины в Турции Василий Боднар), хотел заложить «политическую мину» в зерновой коридор, открытый турецко-российским соглашением и оцененный во всем мире», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Ранее железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно.

В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы».

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