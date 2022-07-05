«Не хуже западных лекарств»: Минздрав разработал стандарт по лечению пиявками
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Министерством
здравоохранения Российской Федерации выпущена новая
версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению
инфекционных заболеваний. В обновлённый стандарт впервые включён раздел,
посвящённый гирудотерапии – использованию пиявок в медицинских целях.
Главный научный сотрудник Минздрава Всеволод Махин, комментируя событие, напомнил о потенциале народных и традиционных (классических) методов лечения.
«Многие заболевания можно лечить народными методами, в
том числе пиявками. Я, как врач с 20-летним стажем, могу со всей
ответственностью сказать – медицинские пиявки в некоторых случаях действуют не хуже западных
лекарств», – сказал он.
В ведущих медвузах планируется создать кафедры гирудотерапии,
а на 2023 год намечен первый Всероссийский Конгресс по лечению пиявками. Кроме
того, Фонд кино профинансирует создание нескольких документальных и художественных фильмов, посвящённых народной медицине.
Во всём мире сейчас тренд на экологию, а ведь испокон веков
наши предки лечились не химией, а травами и пиявками. Зачем гражданам платить
гигантские деньги за импортные препараты, когда лекарство, созданное самой природой,
растёт у них на даче? Об этом мы и расскажем, съёмки первой картины уже
начались.
заместитель министра культуры Алла Манилова
Премьера первого документального фильма «Польза траволечения: почему стоит
отказаться от антибиотиков» состоится в сентябре 2022 года на телеканале «Россия-1». Его также обязательно покажут студентам медицинских вузов.
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