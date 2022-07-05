 

Президент Эстонии выступил против разрыва дипотношений с Россией

05.07.2022, 5:29, Новости дня
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что выступает против полного разрыва дипломатических отношений с Россией, и призвал продолжать работу посла Эстонии в Москве.

Карис считает, что не должно быть взаимодействия на уровне лидеров стран. Однако он призвал продолжать работу посла Эстонии в Москве, поскольку «это еще один канал для получения информации и понимания, что происходит в стране – даже настроений людей», пишет «Европейская правда» со ссылкой на Vikerradio.

Карис также считает, что перед введением новых санкций важно проверить, как выполняются уже действующие и каков их эффект. Он предостерег от «заморозки» конфликта на Украине. Карис утверждает, что «это только вопрос времени – как скоро Россия снова сможет наступать или нанесет удар еще на каком-то направлении». По его мнению, «если перемирие создает очередной замороженный конфликт – это большая угроза безопасности всей Европы».

Напомним, датский телеканал tv2.dk выпустил сюжет, авторы которого выяснили, что многие жители Эстонии поддерживают действия РФ на Украине, и это главным образом этнические русские. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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