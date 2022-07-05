 

Deutschalndfunk – украинский кризис заставил швейцарцев рассуждать о своём нейтралитете

05.07.2022, 5:00, Разное
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Украинский кризис вновь породил в Швейцарии дискуссию о нейтралитете, пишет Deutschlandfunk. Как отмечает издание, нейтральный статус пользуется колоссальной поддержкой в швейцарском обществе, однако ряд политических сил предлагает определённый пересмотр швейцарского нейтралитета в свете напряжения мировой обстановки.


AP

Швейцарцы воспринимают нейтралитет своей страны как нечто очень важное, как гарант мира и обязательство не вступать в войны, пишет Deutschalndfunk, ссылаясь на слова швейцарского историка Саши Цалы. По его словам, нейтральный статус Швейцарии крайне позитивно воспринимается швейцарским обществом.

При этом, по мнению Цалы, в нейтральном статусе скрыты и некоторые проблемы. В частности, нейтралитет, по сути, «нейтрализовал» швейцарскую внешнюю политику: как отмечает Цала, в Швейцарии просто перестали её обсуждать и думать о возможных внешнеполитических опциях, а политические дебаты ограничились внутренними вопросами.

Именно поэтому, когда правительство Швейцарии решило поддержать антироссийские санкции, введённые из-за украинского кризиса, многие граждане страны восприняли это с беспокойством, пишет Deutschlandfunk. Многие задались вопросом, что теперь будет с нейтральным статусом. По мнению швейцарского политика Йона Пулта, в XXI веке нужно отталкиваться от другого определения нейтралитета, которое будет основываться на принципе постоянного соблюдения международного права. Как отмечает издание, многие силы левого толка в швейцарской политике выступают за модернизацию термина «нейтралитет». Партии из либерального лагеря предлагают ввести понятие «активного нейтралитета».

Как отмечает Саша Цала, изначальное значение слова «нейтралитет» — полное невмешательство в какие-либо внешние дела. Однако истинно нейтральной Швейцария была лишь в XIX веке. К примеру, в годы холодной войны Швейцария чётко позиционировала себя на стороне Запада: при этом она не вступала в НАТО.

Вступление Швейцарии в НАТО исключено и сейчас, пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на слова главы фракции швейцарской народной партии Томаса Айчи. Он подчеркнул, что Швейцария никогда не позволит затянуть себя в международные конфликты. 



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