Скандалы: Катерина Босов в поисках нового мужа

Чтобы не оказаться выдворенной из ЕС, вдове угольного олигарха требуется срочно выйти замуж за европейца

Екатерина Ястребова, уроженка столичного района Ховрино на севере Москвы, пытается найти новое пристанище в Европе и новое имя, чтобы скрыться от суда на родине. Как известно, ей удалось женить на себе долларового миллиардера и сменить имя на звучащее по-заграничному — Катерина Босов. Но сегодня эту даму обвиняют в России в многомиллиардном мошенничестве и доведении до самоубийства ее мужа, владельца крупнейшей угольной компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, который застрелился в мае 2020 г.

Вдова пыталась незаконно завладеть имуществом и активами покойного, но потерпела фиаско, стала фигуранткой уголовных дел и бежала в Италию. Здесь Дмитрию Босову принадлежат три особняка в Тоскане. Как сообщил ряд телеграмканалов, Катерина уже пыталась выставить их на продажу по подложным документам, но вновь неудачно – она попала в поле зрения теперь уже итальянских правоохранительных органов. Сегодня шенгенская виза Катерины истекает, и она оказалась перед дилеммой – вернуться в Россию и сесть в тюрьму или попытаться натурализоваться за границей.

Казалось бы, пропуском на Запад для «угольной вдовы» может послужить дочь Белла-Алекса, родившаяся в 2018 году в США и имеющая гражданство этой страны. Действительно, по американским законам, близкие родственники гражданина США имеют право на иммиграцию по праву родства. Однако существует очередь из людей, которые тоже имеют родственные связи и желают выехать из того же государства или группы стран. В связи с тем, что существует лимит на количество принимаемых каждый год страной иммигрантов, а также огромный спрос на такие заявки, эта очередь является довольно длинной, и провести в ней можно несколько лет . У Катерины Босов такого времени нет. К тому же в США ее ждут суды и материальные претензии недовольных сотрудников компании по производству каннабиса, которую по ее настоянию открыл в Калифорнии угольный миллиардер и членом совета директоров которой она состояла.

Однажды уже поменяв имя и фамилию, она могла бы воспользоваться опытом сына Владимира Жириновского, полностью переименовавшегося из Игоря Владимировича Лебедева в Давида Александровича Гарсия. СМИ не исключают, что, учитывая большое количество недвижимости в Испании, Лебедев-Гарсия хочет со временем переехать в Европу насовсем. В таком случае типичные для той местности имя и фамилия значительно облегчат ему жизнь на новом месте. Собственно, из тех же соображений исходила и Катя Ястребова, переименовываясь на западный манер.

«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа, — отмечает Илья Шуманов, гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Россия» (организация признана иностранным агентом).

Впрочем, между Лебедевым-Гарсия и Катериной Босов есть существенная разница: первый, хотя и был фигурантом скандалов с зарубежной недвижимостью, не имеет криминального бэкграунда и к нему нет вопросов со стороны российских правоохранительных органов. Катерина, напротив, вот-вот будет объявлена в международный розыск.

«Процедура контроля лиц, перемещающихся через границу стран ЕС, подразумевает проверку человека не только по ФИО, но и, например, через отпечатки пальцев, а камера считывает лицо, — комментирует ситуацию Илья Шуманов. — Исходя из этого, сложно будет обмануть европейские надзорные органы».

К тому же, как гражданке РФ, для смены документов ей придется вернуться в Россию с риском, по примеру Навального, быть задержанной прямо на границе.

Единственный вариант, которым, скорее всего воспользуется Катерина Босов, — действовать уже отработанными методами и жениться на каком-нибудь итальянском мужчине, и таким образом продолжить свою сомнительную «карьеру». Теперь уже ясно, что с активами и имуществом Дмитрия Босова у нее ничего не получилось. Конечно, молодая авантюристка уже не может рассчитывать на кого-то из итальянского списка Forbes . Но попытаться заполучить какого-нибудь фермера-виноградаря, не читающего прессу, ей, возможно, еще по силам.

Анна Ковалева