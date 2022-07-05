 

Скандалы: Катерина Босов в поисках нового мужа

05.07.2022, 3:10, Разное
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Чтобы не оказаться выдворенной из ЕС, вдове угольного олигарха требуется срочно выйти замуж за европейца

Екатерина Ястребова, уроженка столичного района Ховрино на севере Москвы, пытается найти новое пристанище в Европе и новое имя, чтобы скрыться от суда на родине. Как известно, ей удалось женить на себе долларового миллиардера и сменить имя на звучащее по-заграничному — Катерина Босов. Но сегодня эту даму обвиняют в России в многомиллиардном мошенничестве и доведении до самоубийства ее мужа, владельца крупнейшей угольной компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, который застрелился в мае 2020 г.

Вдова пыталась незаконно завладеть имуществом и активами покойного, но потерпела фиаско, стала фигуранткой уголовных дел и бежала в Италию. Здесь Дмитрию Босову принадлежат три особняка в Тоскане. Как сообщил ряд телеграмканалов,  Катерина уже пыталась выставить их на продажу по подложным документам, но вновь неудачно – она попала в поле зрения теперь уже итальянских правоохранительных органов. Сегодня шенгенская виза Катерины истекает, и она оказалась перед дилеммой – вернуться в Россию и сесть в тюрьму или попытаться натурализоваться за границей.

Казалось бы,  пропуском на Запад для «угольной вдовы» может послужить дочь Белла-Алекса, родившаяся в 2018 году в США и имеющая гражданство этой страны. Действительно, по американским законам, близкие родственники гражданина США имеют право на иммиграцию по праву родства. Однако существует очередь из людей, которые тоже имеют родственные связи и желают выехать из того же государства или группы стран. В связи с тем, что существует лимит на количество принимаемых каждый год страной иммигрантов, а также огромный спрос на такие заявки, эта очередь является довольно длинной, и провести в ней можно несколько лет. У Катерины Босов такого времени нет. К тому же в США ее ждут суды и материальные претензии недовольных сотрудников компании по производству каннабиса, которую по ее настоянию открыл в Калифорнии угольный миллиардер и членом совета директоров которой она состояла.

Однажды уже поменяв имя и фамилию, она могла бы воспользоваться опытом сына Владимира Жириновского, полностью переименовавшегося из Игоря Владимировича Лебедева в Давида Александровича Гарсия. СМИ не исключают, что, учитывая большое количество недвижимости в Испании, Лебедев-Гарсия хочет со временем переехать в Европу насовсем. В таком случае типичные для той местности имя и фамилия значительно облегчат ему жизнь на новом месте. Собственно, из тех же соображений исходила и Катя Ястребова, переименовываясь на западный манер.

«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа, —  отмечает Илья Шуманов, гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Россия» (организация признана иностранным агентом).

Впрочем, между Лебедевым-Гарсия и Катериной Босов есть существенная разница: первый, хотя и был фигурантом скандалов с зарубежной недвижимостью, не имеет криминального бэкграунда и к нему нет вопросов со стороны российских правоохранительных органов. Катерина, напротив, вот-вот будет объявлена в международный розыск.

«Процедура контроля лиц, перемещающихся через границу стран ЕС, подразумевает проверку человека не только по ФИО, но и, например, через отпечатки пальцев, а камера считывает лицо, — комментирует ситуацию Илья Шуманов. — Исходя из этого, сложно будет обмануть европейские надзорные органы».

К тому же, как гражданке РФ, для смены документов ей придется вернуться в Россию с риском, по примеру Навального, быть задержанной прямо на границе.

Единственный вариант, которым, скорее всего воспользуется Катерина Босов, — действовать уже отработанными методами и жениться на каком-нибудь итальянском мужчине, и таким образом продолжить свою сомнительную «карьеру». Теперь уже ясно, что с активами и имуществом Дмитрия Босова у нее ничего не получилось. Конечно, молодая авантюристка уже не может рассчитывать на кого-то из итальянского списка Forbes. Но попытаться заполучить какого-нибудь фермера-виноградаря, не читающего прессу, ей, возможно, еще по силам.

Анна Ковалева



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