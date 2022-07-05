 

Волосы дыбом встают! Во что превратилась могила убитой Крачковской

05.07.2022, 3:03, Разное
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Шесть лет назад от остановки сердца скончалась Наталья Крачковская. За это время ее могилу так и не привели в человеческий вид. Сперва установку надгробия откладывали, так как наследник актрисы планировал перезахоронить останки отца. Однако бюрократические вопросы затянулись на долгий срок. Все это время о том, что в этом месте покоится артистка, напоминал лишь покосившийся крест.

Сейчас же на могилу убитой инфарктом звезды советского кино без слез не взглянешь. Ее сровняли с землей, а поверх насыпали щебень. Убрали даже крест. Место захоронение Натальи Леонидовны теперь даже не обнесено оградой. Осталась только табличка, которую нужно рассматривать внимательно, чтобы понять, кто покоится здесь. Так что волосы дыбом встают от такой удручающей картины!

Кстати, еще в прошлом годы сын Крачковской говорил, что вскоре на могиле матери появится надгробие. По его словам, он даже обратился к иностранным мастерам. Однако все еще нет никакой информации о том, когда же скульптура появится на своем законном месте.

Напомним, в 2016 году актрису госпитализировали. Выяснилось, что звезду сразил инфаркт, а также нарушилась работа почек. Несмотря на старания медиков, женщина умерла.



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