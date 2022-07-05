Как создавать простые, но одновременно яркие элегантные образы летом дамам 60+: модные “фишки”

Летом мы носим меньше одежды, но это не значит, что хорошо одеваться становится легче. Важно знать, как выбрать наряд, который будет выигрышно смотреться, украсит фигуру и сделает образ более свежим.

Как красиво одеваться в 60 лет

В любом возрасте, и 60 лет не исключение, чтобы хорошо одеваться, необходимо учитывать свое телосложение и стиль. Еще одна хитрость заключается в том, чтобы комбинировать цвета, которые улучшают цвет кожи, которая с годами теряет свою яркость. Помощь правильных оттенков будет в этом случае решающей. Также нужно учитывать, что черты лица становятся размытыми с возрастом, и отличной омолаживающей стратегией станет использование контрастного цвета.

Как одеваться просто и элегантно

Лучший способ одеться просто и элегантно, не жертвуя при этом стилем, — использовать ткани высокого качества. Хороший рисунок также будет иметь важное значение. Еще один совет — не переборщить с цветом и узорами. Будет достаточно иметь один акцентный элемент. Это могут быть туфли, сумка, колье, но только яркое, выделяющееся на общем фоне, но не более того.

Вот несколько примеров летних образов, которые могут служить примером хорошего вкуса и чувства стиля.

Платье с принтом и эспадрильи

Длинное платье с принтом в сочетании с эспадрильями – настоящий хит летнего сезона и подойдет для любого случая.

Белое платье и босоножки

Белое платье — вечный хит лета, никогда не выходящий из моды. Предлагается сочетать его с босоножками на плоской подошве и вязаной сумкой. Образ получается свежим и стильным.

Брюки с принтом и белая рубашка

Это еще один образ, который всегда актуален в летнее время. Сочетание брюк с принтом и льняной рубашки стало классикой. Образ можно дополнить босоножками на каблуке, но не менее эффектно будет выглядеть обувь на плоской подошве, например сабо или эспадрильи.

Комплект из брюк и рубашки

Комплекты из двух предметов очень нравятся модницам, потому что они практичные, стильные и универсальные. Летом можно носить их каждый день в сочетании с сандалиями.

Черное платье

Черное платье не подведет никогда и выручит в любой ситуации. Его можно сочетать с босоножками на каблуке того же цвета. Получается элегантность в чистом виде.

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Платье со звериным принтом и босоножки с эффектом металлик

Настоящий летний хит – платье миди с анималистичным принтом из атласной ткани. Оно безукоризненно сочетается с серебристыми металлическими босоножками и выглядит просто на десять баллов.

Белый пиджак

Летом трудно представить что-либо, что было бы лучше белого пиджака, чтобы добиться идеального стиля. Он идеально подойдет в качестве наряда для особого случая.

Яркий льняной костюм

Если хочется добавить ярких красок в свой летний гардероб, можно выбрать потрясающий льняной костюм цвета фуксии. Это один из главных трендов 2022 года. Его можно использовать как для дневных образов, так и для вечерних мероприятий.

Юбка с принтом с базовой футболкой

Этот простой уличный образ не может не покорить сердце настоящей модницы. Сочетание юбки миди с принтом с элементарной хлопковой футболкой и босоножками на высоких каблуках поражает элегантностью. Если дополнить образ шарфом, придав ему завершающий штрих, можно произвести настоящий фурор.