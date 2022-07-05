Склонность к служебным романам знаков зодиака и как развиваются события у каждого из них

Некоторые люди считают, что служебный роман – это вполне нормально, а другие же этого совершенно не приемлют. Во многом отношение к этому вопросу зависит от того, под каким знаком зодиака человек родился. Вот какое отношение к служебным романам у каждого знака зодиака согласно гороскопу.

Овен

Овны могут влюбиться в коллегу по работе и немного пофлиртовать, однако, как правило, служебных романов они не заводят.

Они предпочитают хорошо выполнять работу, а не отвлекаться на внешние раздражители. Кроме того, они точно не захотят быть все время на виду у своей второй половинки, так как сильно дорожат свободой.

Вот несколько советов, как привлечь Овна. Если это мужчина, то стоит выразить восхищение его карьерными достижениями. Затем нужно взять паузу, так как по своей натуре Овен является завоевателем.

Если это женщина, то можно помочь ей по работе и обращать внимание только на нее. Овен точно не потерпит соперничества.

Телец

Тельцы предпочитают устраивать к себе на работу своих возлюбленных. Они никогда не станут заводить служебный роман по причине того, что просто не доверяют своим коллегам, чтобы пустить их в личное пространство. Кроме того, они беспокоятся относительно того, как это отразится на их репутации.

Чтобы привлечь коллегу-Тельца нужно не торопиться. Мужчины этого знака предпочитают медленное развитие отношений. Можно пригласить их на ланч в кафе, так как они настоящие гурманы.

Женщина-Телец любит деньги, поэтому ее может заинтересовать совместное участие в выгодном финансовом проекте.

Близнецы

Близнецам совершенно все равно, с кем заводить любовные отношения. Если на работе есть человек, который им нравится, то они точно не упустят шанса.

Часто Близнецы заводят несколько служебных романов на работе. Иногда бывают параллельные романы.

Привлечь мужчину-Близнеца можно полезной для него информацией или нужными связями.

Женщину можно привлечь новыми впечатлениями и информацией. Она с удовольствием посетит место, где просто кипят события.

Рак

Для Раков вполне нормально завести роман с коллегой, но только не на работе, так как они тщательно прячут свою личную жизнь. Именно поэтому служебные романы в коллективе стараются не заводить, чтобы не давать повода обсуждать их персону.

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Чтобы привлечь мужчину-Рака, стоит предложить ему более экономичный способ осуществления делового проекта, так как он очень бережлив.

Женщину можно заинтересовать кулинарией. Однако стоит избегать экзотики, так как Раки предпочитают традиционные блюда.

Лев

Львы просто обожают служебные романы. Приходя в новый коллектив, они сразу же начинают пристально рассматривать коллег и ищут подходящего кандидата.

Львам нравится совмещать работу вместе с чувством легкой влюбленности. Это позволяет им работать более эффективно, так как есть перед кем показать свои способности.

Мужчину-Льва можно привлечь, исполнив с ним дуэтом на корпоративе любимую песню.

Женщине приятно будет получить в подарок роскошный букет цветов. Однако этот презент должен быть тайным, чтобы сохранялась интрига.

Дева

Девы достаточно часто заводят служебные романы, так как именно на работе они могут оценить потенциал или перспективы человека, точно знать, сколько он зарабатывает, и разобраться с тем, подходит ли он вообще. Таким образом они подбирают себе спутников жизни, а если уже состоят в браке, то ищут замену второй половинке.

Если Дева – мужчина, то привлечь его внимание можно, попросив что-то починить из офисной техники или установить новую программу.

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Женщина-Дева является очень ответственной и трудолюбивой. Именно поэтому можно попросить ее помочь по работе, и она с радостью это сделает.

Весы

Весы совсем не против служебных романов, но сами редко себе это позволяют. Все дело в том, что они боятся получить осуждение от коллег и навредить своей репутации.

Если же представитель этого знака безумно влюбляется и начинаются отношения с коллегой по работе, то все это происходит тайно.

Мужчину можно привлечь эстетикой в оформлении помещения, в котором работаете, так как он чутко реагирует на все красивое.

Женщина сможет оценить старания по подготовке корпоратива. Также стоит пригласить ее на медленный танец.

Скорпион

Скорпионы могут тайно встречаться с несколькими коллегами, и об этом никто не будет догадываться до тех пор, пока им будет выгодно это скрывать.

Часто бывает так, что они тестируют своего избранника, прежде чем продемонстрировать его всем остальным.

Мужчину можно привлечь тем, что вы будете специалистом в сфере психологии. Сблизиться помогут общие темы для разговора.

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Женщина-Скорпион любит тайны, поэтому не стоит спешить ей открываться, должна быть какая-то интрига.

Стрелец

Стрельцы довольно легко заводят романы на работе. Чаще всего они выбирают или коллег, которым нужна защита, или тех, с кем интересно вступать в профессиональное и личностное противостояние.

Бывает так, что Стрельцы соблазняют своих противников по конкурентной борьбе, утверждая тем самым власть над ними. К тому же они не скрывают своих отношений.

Мужчины-Стрельцы заботятся о своем профессиональном росте, именно поэтому часто посещают различные курсы. Нужно постараться оказаться в одной группе и обсудить перспективы развития. Это поможет привлечь их внимание.

Женщины часто предпочитают дорогие бренды одежды. Они обратят внимание на мужчину в престижном костюме.

Козерог

У Козерогов на служебные романы существует определенное табу. По их мнению, такие отношения только отвлекают от работы, мешают мыслить и портят репутацию.

Это самые настоящие трудоголики, которые четко разделяют профессиональную и любовную сферу.

Мужчины этого знака не терпят импровизации. Они считают, что повод для знакомства должен быть серьезным и рассчитанным на длительное время. Чтобы привлечь внимание, важно заручиться поддержкой авторитетного человека.

С женщиной-Козерогом можно познакомиться поближе на корпоративе, в неформальной обстановке оценить ее достижения и попросить поделиться опытом.

Водолей

Часто Водолеи рассматривают своих коллег как потенциальных партнеров. Однако это не значит, что они склонны к служебным романам. Они просто могут разговаривать с симпатичными коллегами на нейтральные темы и мечтать, но любовную связь не начинают.

Чтобы привлечь мужчину этого знака, стоит подарить ему необычный талисман, привезенный из другой страны. Вполне возможно, что он сам проявит интерес.

Женщину можно привлечь хорошо продуманным комплиментом. Например, можно отметить ее творческий склад ума.

Рыбы

Рыбы рассматривают служебный роман как возможность устроить личную жизнь. Они ищут вторую половинку повсюду, и им абсолютно все равно, где знакомиться.

Рыбы предпочитают служебные романы еще по причине того, что любимый человек находится рядом и его проще контролировать.

Мужчину можно привлечь нежными взглядами, намеками и окутав встречи с ним атмосферой таинственности.

Женщине можно предложить свою помощь и поинтересоваться ее настроением.