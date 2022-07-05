Лавров прибыл в Монголию

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор, сообщают информационные агентства.

У трапа Лаврова встречали девушки в национальных костюмах. Ему предложили попробовать традиционное угощение Монголии – ааруул (наподобие сухого творога), передает РИА «Новости».

Запланированы переговоры Лаврова с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Они намерены обсудить основные вопросы двусторонних отношений. В частности, речь пойдет о выполнении договоренностей о развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.

Кроме того, запланирована встреча российского министра с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, передает ТАСС.

Напомним, весной китайская пресса тиражировала появившиеся в марте в российских СМИ публикации о том, что в соседней с Китаем Монголии американцы намерены создать биолабораторию для исследований особо опасных патогенов. При этом в самой Монголии категорически отвергли сообщения о развертывании в стране (или переносе в нее с Украины) американских лабораторий.

В конце апреля Лавров отметил, что биолаборатории демонстрируют, почему Вашингтон блокирует предложения Москвы в части биологического оружия. Он добавил, что у США сейчас есть множество военных биолабораторий в разных частях света: «Они создают лаборатории вокруг территории РФ и Китая. Они даже пытались втянуть Монголию в эту «игру».

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