 

В Великобритании создали биоразлагаемое покрытие для продуктов

05.07.2022, 1:50, Разное
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Ученые представили новую биоразлагаемую пленку для упаковки продуктов питания, которая должна в скором времени заменить пластиковые покрытия благодаря своим преимуществам и дешевизне производства.

Разработка принадлежит научным сотрудникам Школы общественного здравоохранения Ратгерса. Они рассказали, что покрытие изготавливается из волокон полисахаридов. Эти углеводы считаются одними из самых распространенных, что содержатся в пище. Создается пленка в специальном устройстве, напоминающем фен. Она сразу же готова к использованию для упаковки продуктов.

Преимущество разработки в том, что она обладает противомикробными свойствами за счет содержания в составе волокон лимонной кислоты, низина и масла тимьяна. Это предотвращает распространение таких опасных патогенов, как кишечная палочка.



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