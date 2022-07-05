В Великобритании создали биоразлагаемое покрытие для продуктов

Ученые представили новую биоразлагаемую пленку для упаковки продуктов питания, которая должна в скором времени заменить пластиковые покрытия благодаря своим преимуществам и дешевизне производства.

Разработка принадлежит научным сотрудникам Школы общественного здравоохранения Ратгерса. Они рассказали, что покрытие изготавливается из волокон полисахаридов. Эти углеводы считаются одними из самых распространенных, что содержатся в пище. Создается пленка в специальном устройстве, напоминающем фен. Она сразу же готова к использованию для упаковки продуктов.

Преимущество разработки в том, что она обладает противомикробными свойствами за счет содержания в составе волокон лимонной кислоты, низина и масла тимьяна. Это предотвращает распространение таких опасных патогенов, как кишечная палочка.