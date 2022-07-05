Придаст гладкость локонам и полностью натуральный: делаем несмываемый кондиционер для волос разными способами

Несмываемый кондиционер – универсальное средство для ухода за волосами. Он дает шевелюре дополнительную влагу. Этот уходовый продукт придает локонам гладкость, предотвращает появление завитков, борется с сухостью и способствует отрастанию прядей. Однако он содержит консерванты, которые могут повреждать волосы. Но не волнуйтесь – теперь вы можете сделать это средство своими руками из натуральных ингредиентов. В статье мы расскажем о разных способах его приготовления.

Какие ингредиенты разглаживают волосы

Для приготовления несмываемых кондиционеров чаще всего используются следующие ингредиенты:

кокосовое масло; касторовое масло; оливковое масло; алоэ вера; глицерин; эфирные масла растений; корень алтея.

Кокосовое, касторовое и оливковое масла содержат жирные кислоты. Эти вещества смазывают, смягчают и разглаживают волосы. Они предотвращают потерю влаги. Касторовое масло также способствует отрастанию волос.

Гель алоэ вера хорошо увлажняет и кондиционирует локоны. Глицерин фиксирует влагу и делает пряди мягкими.

В состав многих домашних кондиционеров входят эфирные масла растений: арганового дерева, ши, жожоба и других. Эти продукты увлажняют, смягчают и разглаживают шевелюру.

Корень алтея содержит густую слизь. Он используется для распутывания и смягчения волос.

Далее мы приведем рецепты домашних несмываемых кондиционеров.

Кокосовое масло и витамин E

Подготовьте следующие продукты:

кокосовое масло – столовую ложку; витамин E – 1 капсулу; дистиллированную воду – три четверти стакана.

Разогрейте кокосовое масло и налейте его в пульверизатор. Добавьте содержимое капсулы витамина E. Затем подлейте воды и смешайте продукты.

Касторовое и оливковое масла

Вам понадобится:

касторовое и оливковое масла – по столовой ложке; дистиллированная вода – три четверти стакана.

Налейте масла в распылитель и добавьте воду. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Масло ши

Возьмите следующие продукты:

масла ши и оливы – по столовой ложке; масло розмарина – 10-15 капель; дистиллированную воду – треть стакана.

Налейте в пульверизатор воду и оливковое масло. Смешайте продукты. Затем добавьте эфирные масла ши и розмарина. Еще раз смешайте ингредиенты до однородного состояния.

Алоэ вера и глицерин

Вам потребуется:

гель алоэ вера – пара столовых ложек; глицерин – столовая ложка; дистиллированная вода – треть стакана.

Смешайте все продукты до однородного состояния. Храните кондиционер в пульверизаторе.

Аргановое масло и алоэ вера

Для приготовления кондиционера возьмите:

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника аргановое масло и гель алоэ вера – по паре столовых ложек; дистиллированную воду – треть стакана.

Смешайте в распылителе воду и гель алоэ вера. Добавьте аргановое масло. Еще раз перемешайте смесь.

Масло жожоба

Вам потребуется:

масло жожоба и гель алоэ вера – по паре столовых ложек; кокосовое масло – столовая ложка; дистиллированная вода – треть стакана.

При необходимости разогрейте кокосовое масло. При комнатной температуре этот продукт имеет твердую консистенцию.

Налейте все масла в пульверизатор. Затем добавьте воду и перемешайте продукты.

Миндальное масло

Вам понадобится:

масло сладкого миндаля – пара столовых ложек; оливковое масло и глицерин – по столовой ложке; дистиллированная вода – треть стакана.

Смешайте в пульверизаторе масла. Налейте воду. Еще раз перемешайте ингредиенты до однородного состояния.

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Экстракт семян грейпфрута

Подготовьте следующие продукты:

экстракт семян грейпфрута – 2 столовые ложки; аргановое масло – столовую ложку; дистиллированную воду – треть стакана.

Смешайте все продукты в бутылочке с распылителем. Используйте смесь по мере необходимости.

Витамин E и алоэ вера

Возьмите следующие ингредиенты:

витамин E – пару капсул; гель алоэ вера – пару столовых ложек; оливковое масло – чайную ложку; дистиллированную воду – треть стакана.

Смешайте в пульверизаторе оливковое масло, гель алоэ вера и воду. Вылейте в смесь содержимое капсул с витамином E. Хорошо перемешайте полученный продукт.

Кокосовое молоко

Вам понадобится:

кокосовое молоко и гель алоэ вера – по 2 столовые ложки; мед – столовая ложка; дистиллированная вода – треть стакана.

Перемешайте все ингредиенты. У вас получится масса пастообразной консистенции. Переложите ее во флакон и храните в холодильнике.

Кокосовая вода

Возьмите равные части кокосовой и дистиллированной воды. Смешайте жидкости и перелейте в пульверизатор.

Чай ройбуш

Возьмите половину чашки чая ройбуш и такое же количество дистиллированной воды. Перемешайте продукты и храните жидкость в распылителе.

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Оливковое масло и алоэ вера

Подготовьте следующие продукты:

оливковое масло – 2 столовые ложки; гель алоэ вера – 4 столовые ложки; дистиллированную воду – треть стакана.

Смешайте оливковое масло с водой. Добавьте в смесь гель алоэ вера и перемешайте ингредиенты.

Масло авокадо

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

масло авокадо – 2 столовые ложки; кокосовое масло и гель алоэ вера – по столовой ложке; дистиллированная вода – треть стакана.

Перемешайте масло авокадо с водой. Добавьте гель алоэ вера. Еще раз тщательно смешайте продукты.

Корень алтея

Вам потребуется:

настой корня алтея – 3 столовые ложки; гель алоэ вера – 2 столовые ложки; оливковое масло – 1 столовая ложка; дистиллированная вода – треть стакана.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Храните смесь в бутылочке с распылителем.

Как использовать домашние несмываемые кондиционеры

Перед использованием встряхните пульверизатор или флакон с кондиционером. Хорошо вымойте волосы с шампунем. Нанесите кондиционер на расстоянии 5 см от корней волос. Старайтесь, чтобы состав не попадал на кожу головы. Разделите шевелюру на небольшие пряди. Наносите средство на каждую из них. Распределите средство по всей длине волос. Особенно тщательно обрабатывайте кончики. Это часть прядей пересыхает чаще всего. Высушите волосы естественным путем или феном. По желанию сделайте укладку.

Заключение

Несмываемые кондиционеры, приготовленные своими руками, имеют немало преимуществ. Они безопасны, дешевы и не дают побочных эффектов. Эти средства не содержат консервантов и не утяжеляют волосы.

Домашние кондиционеры крайне редко вызывают аллергию. Тем не менее, рекомендуется протестировать средство перед использованием.