Режим ЧС объявили в Италии из-за засухи

В пяти регионах Италии в связи с засухой объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба правительства страны.

Совет министров принял соответствующее решение из-за угрозы «дефицита водных ресурсов в районах, прилегающих и соотносящихся с долиной реки По и районом восточных Аль». Режим ЧС вводится в областях Эмилия-Романья, Фриули – Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. Из фонда чрезвычайных ситуаций выделено 36,5 млн евро, из них 10,9 млн – Эмилии-Романье, 9 млн – Ломбардии, передает ТАСС.

На фоне отсутствия дождей уровень реки По и главных водных резервуаров на севере Апеннин опустился до рекордных за последние 70 лет показателей. В Вероне ограничили использование пресной воды, в Милане отключены фонтаны.

В Италии в последние недели зарегистрированы новые исторические температурные рекорды. В столичной области Лацио введен режим природной катастрофы. В понедельник зафиксировано 100 пожаров. В частности, крупный пожар произошел на севере Рима.

Накануне на фоне аномально жаркой погоды в Италии, которая ускоряет таяние ледников, произошло обрушение части ледника Мармалада на севере страны, оно привело к гибели минимум семи человек.

В апреле американское ведомство выдало доклад, где был резко снижен объем производства пшеницы из-за засухи в основных странах-экспортерах, то есть в самих США, в ЕС, в Индии и в Австралии.

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